В Беларуси отменили повышение тарифов на теплоснабжение и электроэнергию до конца года

ЖКХ
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Оперативно-ситуационный штаб при Совете министров принял решение не повышать тарифы на ряд коммунальных услуг для населения.

«В текущем году тарифы, установленные для населения на теплоснабжение и электроэнергию, используемую для отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), сохранятся на уровне 1 января 2022 года», — говорится в сообщении Правительства Беларуси.

После решения оперативно-ситуационного штаба ожидается, что белорусы сэкономят по оплате названных коммунальных услуг до конца 2022 года порядка 17 миллионов рублей.

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