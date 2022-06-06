В Беларуси отменили повышение тарифов на теплоснабжение и электроэнергию до конца года

Оперативно-ситуационный штаб при Совете министров принял решение не повышать тарифы на ряд коммунальных услуг для населения.

«В текущем году тарифы, установленные для населения на теплоснабжение и электроэнергию, используемую для отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), сохранятся на уровне 1 января 2022 года», — говорится в сообщении Правительства Беларуси.

После решения оперативно-ситуационного штаба ожидается, что белорусы сэкономят по оплате названных коммунальных услуг до конца 2022 года порядка 17 миллионов рублей.