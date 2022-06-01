Проекты каркасных домов. Как выбрать лучший проект?

Технологии, используемые в строительстве, за последние годы претерпели множество очень быстрых изменений, и каркасные дома получили множество положительных отзывов. Это связано с революцией в плане несущих элементов, а также возможностью обшивки и заполнения в соответствии с разработанными проектировщиками рекомендациями.

Проекты домов в деревянной технологии – это большая группа проектов, благодаря которым каждый инвестор может легко подобрать подходящий проект дома. Проекты каркасных конструкций очень часто изготавливаются в виде сборных элементов в заводских условиях, что удешевляет исполнение, сокращает сроки реализации и значительно повышает качество элементов, выполненных в виде сборных элементов в заводских условиях.

Дом по быстровозводимой каркасной технологии можно возвести всего за шесть недель. Сооружения по каркасной технологии можно возводить вне зависимости от времени года и климатических условий.

Стоит добавить, что жить в каркасном доме можно через три месяца после заливки фундамента. Технология деревянного каркаса наиболее популярна в США, Канаде и странах Скандинавии. Он становится все более популярным в Германии и России. Каркасные дома в Тюмени чаще всего выбирают люди, которые ищут теплые дачи, так как дома по этой технологии очень быстро нагреваются, но и быстро остывают, потому что в них нет аккумулирующих стенок, которые могут аккумулировать и отдавать тепло. При использовании современных систем отопления хорошо себя зарекомендовали и постройки, выполненные по этой технологии.

Древесина – это материал, обладающий способностью саморегулировать влажность. Более того, он создает специфический микроклимат: летом дарит прохладу, а зимой сохраняет тепло. Дерево – натуральный и экологический материал, а также хороший теплоизолятор.

Для повышения прочности каркасной конструкции следует выбирать древесину наилучшего качества. Промышленно высушенный материал, с гладкой поверхностью, закругленными краями и максимальной влажностью не более 18%, должен быть испытан и укреплен на прочность каркаса. Это легкая сухая технология, для строительства не требуется большого количества технологической воды, а площадь участка не так сильно подвергается воздействию химикатов, как при кирпичной технологии.

Следует помнить, кроме того, что можно выбирать и использовать различные комбинированные решения — как между технологиями, так и между материалами. Ничто не мешает, например, спроектировать каркасный дом с развитием конструкции в технологиях железобетонного каркаса, монолитных перекрытий и стен, ведь необходимо обеспечить последовательность алюминиевой конструкции. При переносе можно оставить некоторые стены монолитными. Благодаря этому можно проводить оптимальные параметры проектируемого здания, как с точки зрения полезности, физических, бюджетных, так и более легкого управления процессом строительства.