В Витебской области сегодня будет проводиться контроль скоростного режима. Узнали где

Витебская область
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31 мая в Витебской области на трёх участках автодорог будет проводиться контроль скоростного режима при помощи мобильных датчиков контроля скорости.

С 08.00 до 20.00 на трассe P-20 в Полоцком район (км 116+360),скоростные ограничения для легковых авто 90 км/час, для грузовых 70 км/час.

На трассe P-112 в Витебском район, аг.Бабиничи (км 13+200),скоростные ограничения 60 км/час.

На трассах М-8/Е95 в Сенненском район (км 122+650), скоростные ограничения для легковых авто 90 км/час, для грузовых 70 км/час.

Где сегодня работают датчики контроля скорости в Витебской области

Витебская область транспорт
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