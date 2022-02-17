Где сегодня работают датчики контроля скорости в Витебской области

Витебская Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей, что сегодня, 17 февраля c 08:00 до 20:00 мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах:
- на трассе Р-21: Витебский район, д. Вороны (13+000), скоростные ограничения 60 км/час;
- на трассe М8: Городокский район,н.п. Быки (км 20+750), скоростные ограничения 60 км/час;
- на трассе Р-46: Ушачский район, д. Сорочино (км 31+680), скоростные ограничения 60 км/час.
Датчики будут работать в обоих направлениях — приближение и удаление.
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