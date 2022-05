300 миллионов голосов за него и 45 миллионов просмотров на его YouTube канале

–Махер, я вижу, что вы тот тип человека, про которого можно сказать «талантлив во всем». Расскажите, с чего начинался ваш путь?

– Все началось, когда мне было 9 лет. По телевизору часто показывали концерты Майкла Джексона и мы с братом сами стали повторять его движения. Потом это переросло в небольшие перфомансы с друзьями. Спустя несколько лет я ставил уже спектакли для всей страны и вместе с братом открыл танцевальную школу в Сирии.

2012 год был самым важным в моей танцевальной карьере. Я выграл Арабскую минуту славы “Arabs Got Talent» и занял там 1 место.

–Вы упоминали Майкла Джексона, может он тоже повлиял на вас и в музыкальной карьере?

–Думаю да, но больше всего меня вдохновил на занятия музыкой мой папа, он давно коллекционирует музыкальные инструменты и , наверное из-за него у меня такой хороший музыкальный слух сейчас.

–Мы узнали, что в прошлом у вас много чего интересного произошло, а как насчет настоящего? Чем вы занимаетесь на данный момент?

– Месяц назад я получил золотой паспорт ОАЭ, как креативный и талантливый человек, что дало мне больше возможностей для своего творчества. Теперь я более сконцентрирован на своих новых идеях и проектах.

— Ух ты! Поздравляю! Поделитесь с нами, какие у вас будут новые проекты сейчас?

— Сейчас я пишу музыку, снимаю короткометражные фильмы, создаю клипы, где люблю уделять время обработке видео. Мне нравится передавать мои мысли через графику, детали зрителю. Я очень верю в то, что важным этапом в продакшене является монтаж, кстати в 2016 году именно за монтаж я выиграл номинацию “Best Video Editor”в голливудском кинофестивале “LIAFF Hollywood”.

–Похоже скоро мы увидим ещё больше крутых клипов от вас. На данный момент вы живете в Беларуси, расскажите, как переезд повлиял на вашу карьеру?



– В Беларуси я с отличием закончил Академию искусств, стал дипломированным режиссером телевидения и кино. Начал работать в популярной студии VEVO LONDON. Но я не хочу на этом останавливаться и планирую открыть свою танцевальную школу “MICHAEL LONDON” в Минске после успешного открытия в Лондоне.



– Месяц назад у вас вышел релиз клипа “Upside Down”, который произвел настоящий фурор – музыкой, графикой, идеей. Расскажите про идею видеоклипа?

Upside Down – о девушке, каждый день которой похож на другой. Another day with the same day vibe — можно ли разорвать этот круг? Что будет, если попытаться разнообразить рутину алкоголем и наркотиками? Мир меняется, появляются новые люди, друзья, с которыми можно забыться и ни о чем не думать. Но реальны ли они?», — рассказывает о концепции видео Maher. – «Мы долго искали исполнительницу главной роли. Из-за ситуации с пандемией мы не могли проводить кастинги и встречаться с людьми. Полгода занял монтаж: мы с операторами прорабатывали буквально каждый кадр – свет, композицию, звук. Если бы они делали что-то неправильно, монтировать бы не получилось – мы много говорили, обсуждали детали. В результате проделали огромную работу, но все удалось – на экран вышел красивый клип, в котором каждый может увидеть что-то свое.

www.maheralshikh.com

www.instagram.com/maher.vevo