В Миорском районе сельчанин обокрал один из дачных домов

В одной из деревень Миорского района был ограблен дачный дом. По предварительным данным, сельский житель повредил замок запасной двери и через подвал проник в чужой дом. Обнаружив там спиртное, выпил его, закусив хозяйской консервацией, и, уходя, прихватил с собой приглянувшееся имущество.

Приехав в очередной раз на дачу, хозяин дома обнаружил кражу и обратился в милицию.

В ходе розыскных мероприятий, сотрудники задержали 61-летнего местного жителя. В настоящее время на мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Кража».