В Витебске мужчина проник в чужой дом и сгорел

Витебск
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В Витебске 42-летний мужчина забрался в чужой дом и погиб там в результате пожара.

Сообщение о возгорании дома по переулку Розы Люксембург спасатели получили 5 февраля в 20.40.

Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС увидели открытое горение нежилого дома. В ходе тушения пожара в доме был обнаружен труп 42-летнего мужчины. Как оказалось, мужчина проник в дом самовольно.

Пожар был ликвидирован спасателями. По данному факту проводится проверка.

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