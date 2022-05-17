В Витебске мужчина украл рюкзак с деньгами из камеры хранения в магазине

Витебск
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В одном из витебских магазинов мужчина украл чужие вещи из камеры хранения. Пострадавшая, обнаружив открытую пустую ячейку, сразу же обратилась в правоохранительные органы.

По указанному адресу срочно прибыли сотрудники милиции. Правоохранителям предоставили для изучения записи с камер видеонаблюдения магазина, на которых было зафиксировано момент кражи и личность злоумышленника.

Воришкой оказался 57-летний житель Витебска, являющийся сотрудником одного из частных предприятий города.

Позже злоумышленник показал, куда спрятал украденные вещи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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