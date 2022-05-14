В Витебске разыскивают подозреваемого в краже, момент совершения которой засняли видеокамеры

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 (кража) УК РБ, разыскивается женщина.

Подозреваемая в магазине «Радуга» по улице Гагарина совершила кражу оставленного без присмотра кошелька.

Приметы: женщина, на вид 60-65 лет, волос темно-красного цвета, куртка удлиненная серого цвета, прошита горизонтально, полуботинки черного цвета. При себе имела женскую сумочку черного цвета.

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