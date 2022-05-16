Свойства и применение ручных лебедок

Ручные лебедки, хотя и постепенно вытесняемые их электрическими аналогами, по-прежнему играют важную роль при работе на заводах, складах и в производственных цехах. Эти устройства сильно эксплуатируются, и в то же время прочны и эффективны в работе. Часто бывает, что они работают лучше современных устройств. Ведь ничто не заменит труда человеческих рук…
Ручные лебедки отличаются очень простым принципом работы, что делает их надежными и чрезвычайно удобными в эксплуатации. Лебедка цена — отличный вариант для клиентов, которые ищут бюджетное, но эффективное решение. Как устроены ручные лебедки? Когда стоит их использовать?
Принципы работы ручных лебедок
Ручная лебедка приводится в действие мускулами человека, которые приводят устройство в движение — обычно с помощью специального рычага, маневровой цепи или кривошипа с тросом. Как обычному человеку справиться с многотонными грузами? Секрет заключается в использовании специальных механизмов, работающих по принципу шестерен, степень их расширения прямо пропорциональна мощности лебедки.
Хорошо сконструированная ручная лебедка может достигать грузоподъемности до 10 тонн, хотя подъем груза в этом случае будет довольно медленным. Хотя электрические лебедки могут иметь более высокую грузоподъемность, они подходят не для каждой ситуации, например, в месте без электричества или с потенциально взрывоопасной атмосферой. Тогда использование традиционных самодельных конструкций окажется единственно возможным решением.
Конструкция лебедок с ручным управлением
Самые профессиональные ручные лебедки имеют компактный дизайн. Специальные реечные механизмы и тормозные системы дополнительно обеспечивают безопасность их использования. Коробка, в которую покоится механизм лебедки, часто снабжена крюком, который используется для подвешивания на кране или другом элементе конструкции оптимальной прочности. Благодаря небольшому размеру и легкости всей конструкции устройства не вызывают проблем при переноске и непосредственном использовании даже на высоте до нескольких метров. Кроме того, они чрезвычайно универсальны. Некоторые модели работают с тележками и поэтому позволяют поднимаемому грузу свободно перемещаться по пути, по которому обычно движется тележка. Такой дорожкой может быть, например, крановая балка или верхняя балка ворот мастерской.
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