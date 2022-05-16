C 16 по 22 мая в Витебской области ГАИ усилит контроль за дорожной обстановкой

Общество
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Уязвимая категория участников дорожного движения окажется под пристальным вниманием Госавтоинспекции Витебской области с 16 по 22 мая.

Под особый контроль инспекторов попадут пешеходы, велосипедисты, владельцы средств персональной мобильности (самокатов, электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других). Специальные экипажи будут патрулировать автодороги общего пользования, территории, прилегающие к местам массового отдыха.

По данным Госавтоинспекции, с начала года в области произошло 12 аварий, совершенных по вине пешеходов, в которых пострадали 7 человек. Что касается аналогичных дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесного транспорта, то один велосипедист погиб, он был в состоянии алкогольного опьянения. По вине мотоциклистов произошло 1 ДТП, пострадал один человек.

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Витебская область ГАИ транспорт
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