В Витебске водитель автобуса насмерть сбил пешехода – следователи ищут очевидцев

ДТП
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В Витебске под колесами автобуса МАЗ погиб пешеход. Трагедия произошла ночью 24 апреля на проспекте Фрунзе. По факту аварии возбуждено уголовное дело, назначены и проводятся необходимые экспертизы.

65-летний водитель автобуса МАЗ сбил  52-летнего мужчину-пешехода, переходившего проезжую часть. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Если вы стали свидетелем ДТП или располагаете записями с видеорегистраторов, сообщите об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: +37533 399 80 44 (круглосуточно).

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