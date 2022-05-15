В Витебске водитель автобуса насмерть сбил пешехода – следователи ищут очевидцев

В Витебске под колесами автобуса МАЗ погиб пешеход. Трагедия произошла ночью 24 апреля на проспекте Фрунзе. По факту аварии возбуждено уголовное дело, назначены и проводятся необходимые экспертизы.

65-летний водитель автобуса МАЗ сбил 52-летнего мужчину-пешехода, переходившего проезжую часть. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Если вы стали свидетелем ДТП или располагаете записями с видеорегистраторов, сообщите об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: +37533 399 80 44 (круглосуточно).