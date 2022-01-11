В Витебске троллейбус совершил наезд на 25-летнюю девушку

Происшествия
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11 января около 5 часов вечера возле остановки на улице Коммунистической в Витебске троллейбус, тронувшись с места, протянул девушку по проезжей части. За рулем находился 50-летний водитель, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в больницу, о ее состоянии нет информации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Витебске 60-летний водитель Geely совершил наезд на 16-летнюю школьницу, вскоре она умерла в больнице

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