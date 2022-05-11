Аферисты выманили у пенсионерки из Новополоцка более Br10тыс

Аферисты постоянно придумывают новые способы выманить у людей деньги или конфиденциальные данные для доступа к счетам. Очередной жертвой онлайн-мошенничества стала 66-летняя жительница Новополоцка, которая перевела интернет-мошенникам более Br10тыс.

По словам потерпевшей, в социальной сети она подружилась с мужчиной, который представился врачом из Нидерландов. Он уверял, что работает в Йемене на Всемирную организацию здравоохранения. Собеседники вели переписку более месяца.

«Злоумышленник стал предлагать приехать к женщине для создания семьи. Параллельно воздыхатель рассказывал о своих детях и героическом настоящем в горячей точке. Окончательно уверившись в серьезных намерениях жениха, женщина согласилась на визит иностранца», — отметили в УВД.

Для выезда из Йемена знакомому новополочанки потребовалась финансовая помощь. Как он пояснял, процедура небезопасная, деньги нужны, чтобы оплатить работу телохранителей. Для подтверждения истории он связал собеседницу с якобы официальными представителями ВОЗ. В письме говорилось, что организация «ввела новый закон о безопасности для любого освобожденного работника». По дороге из Йемена и обратно врача должны были сопровождать два солдата. Женщине предложили оплатить дорожные расходы, страховой взнос и сообщить о совершенной операции. Ее услуги оценили в $4,8 тыс.