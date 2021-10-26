Жительница Новополоцка пыталась обменять в банке фальшивую купюру в 100 евро

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Жительница Новополоцка принесла в местное отделение банка купюру в 100 евро. Подлинность банкноты вызвала подозрения сотрудников банка, поэтому они вызвали милцию. Об этом сообщили в управлении госкомитета судебных экспертиз по Витебской области.

Позже судебный эксперт установил, что все реквизиты и изображения лицевой и оборотной сторон купюры выполнены способом плоской офсетной печати.

Как отметили судебные эксперты, такого рода подделки не часто поступают на исследования. Всего с начала года в Новополоцке проведено 12 судебных технических экспертиз денежных знаков, подлинность которых вызвала сомнение. Во всех этих случаях эксперты установили, что купюры поддельные.

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фальшивые
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