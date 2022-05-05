Более 30 нетрезвых водителей задержано в первые дни мая на Витебщине

Большое количество выходных и праздничных дней негативно отражаются на дисциплинированности водителей. В Госавтоинспекции отметили, что участились случаи задержания пьяных водителей.

Так, в Городокском районе с разницей всего в полчаса госавтоинспекторы остановили два автомобиля. В одном из них компания молодых людей – 2 парня и 2 девушки – возвращались с ночного клуба. Специально поехали окружным путем, чтобы избежать встречи с ГАИ, так как водитель был нетрезв. Не повезло… Не повезло и 54-летнему витебчанину, который в 4-40 утра вез, якобы, из областного центра в Городок к ветеринару за срочной помощью собаку. В салоне иномарки был не только пес. Там же находился и ребенок – 10-летняя девочка.

В отношении всех задержанных нарушителей трезвого режима за рулем составлены протоколы.