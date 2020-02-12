Пьяный водитель на Rover наехал на девушку в Витебске

11 февраля около 19 часов вечера на улице Заречной нетрезвый водитель «Rover» совершил наезд на девушку. Пострадавшая доставлена в больницу.

Авария произошла в районе железнодорожного полотна. 39-летний местный житель, находясь за рулём автомобиля «Rover 200» в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, сообщает ГАИ Витебска.

Выехав за пределы проезжей части, нетрезвый водитель совершил наезд на девушку, которая двигалась по тротуару. С полученными телесными повреждениями пешеход была доставлена в больницу.

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