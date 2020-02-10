В Новополоцке трамвай врезался в Land Cruiser

Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля Toyota Land Cruiser произошло в Новополоцке вечером 10 февраля. Подробности рассказала инспектор ОГАИ Нововолоцкого ГОВД Надежда Касперович.

10 февраля около шести часов вечера новополочанка за рулем Toyota Land Cruiser, в районе дома 6 по улице Блохина, при повороте налево не уступила дорогу трамваю, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП трамвай столкнулся с автомобилем. Люди в аварии не пострадали. Трамвай и автомобиль Toyota Land Cruiser получили механические повреждения, сообщает gorod214.by.

В ГАИ уточнили, что в момент аварии трамвай ехал в депо, а пассажиров в салоне не было.

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