Ле Пен потерпела поражение на президентских выборах во Франции

Политика
Опубликовано

Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором, решающем туре выборов главы государства, набирая 58% голосов.

«Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре… Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду», — сказала Ле Пен, обращаясь к сторонникам.

Читайте также: Президент Франции Макрон призвал Лукашенко потребовать скорейшего вывода российских войск из Беларуси

выборы Франция
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by