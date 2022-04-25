Ле Пен потерпела поражение на президентских выборах во Франции

Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором, решающем туре выборов главы государства, набирая 58% голосов.

«Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре… Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду», — сказала Ле Пен, обращаясь к сторонникам.