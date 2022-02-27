Президент Франции Макрон призвал Лукашенко потребовать скорейшего вывода российских войск из Беларуси

Эмманюэль Макрон Армия
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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко призвал его требовать немедленного вывода российских войск с территории Беларуси.

Макрон констатировал, что российская армия наносит удары по Украинским городам с беларуской территории.

Президент Франции заявил, что Россия ведет «одностороннюю и несправедливую войну». Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

До этого Лукашенко неоднократно заявлял о готовности вступить в войну с Украиной на стороне России.

Как сообщают мировые СМИ, основные силы российской армии наступают на Киев именно с территории Беларуси.

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