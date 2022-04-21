Ушел из жизни известный беларуский поэт Анатолий Вертинский

21 апреля, на 91-м году жизни не стало известного беларуского поэта, переводчика и публициста Анатолия Вертинского. Причины смерти Анатолия Ильича, а также дата и место прощания с ним пока не известны.

Вертинский был уроженцем деревни Демешково в Витебской области. Журналист по образованию, с 1986 по 1990 год Анатоль Вертинский возглавлял редакцию газеты «Літаратура і мастацтва». В 1988-м в ней вышла статья «Курапаты — дарога смерці», которая впервые рассказала о том, что произошло в этом урочище под Минском.

В своих произведениях он поднимал темы моральной ценности жизни и духовной составляющей человека, рассуждал о необходимости сохранять гармонию в отношениях людей и природы.

В 1960-е годы Вертинский был в числе тех, кто встал на защиту Василя Быкова, которого после выхода повести «Мёртвым не баліць» обвинили в грубом искажении исторической правды.

Кроме того, Анатолий Вертинский занимался переводом на беларуский язык работ зарубежных писателей.

В 1988 году поэт получил Госпремию БССР за книгу «Нью-Ёркская сірэна». Анатолий Вертинский был депутатом Верховного Совета Беларуси XII созыва, участвовал в разработке текста беларуской Конституции.