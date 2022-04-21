В Витебске пассажирка троллейбуса ударила кондуктора

Происшествия
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В Витебске пассажирка троллейбуса устроила скандал и ударила кондуктора. Инцидент произошел в троллейбусе №10.

По информации УВД Витебского облисполкома, на одной из остановок в троллейбус вошла женщина. Она заняла свободное место в салоне. Однако, спустя некоторое время она устроила скандал по причине того, что проехала свою остановку. Женщина требовала немедленно остановить троллейбус и выпустить ее на улицу, не дожидаясь остановки.

В тот момент, когда кондуктор начала объяснять, что сделать это невозможно, 44-летняя женщина ударила ее.

На место случившегося вызывали наряд милиции. Выйдя из транспортного средства, женщина легла на асфальт, кричала и оскорбляла всех присутствующих.

Стоит отметить, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не смогла объяснить причины своего поступка.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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происшествие транспорт
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