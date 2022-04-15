Главный бухгалтер предприятия в Лиозно присвоила почти Br100 тыс

Главный бухгалтер одного из предприятий Лиозно присвоила более Br96 тыс.

Последние три года женщина купалась в роскоши за бюджетные средства, позволяя себе шубы из натурального меха, дорогостоящие золотые украшения и частые визиты к косметологу и пластическому хирургу. С января 2019 года по декабрь 2021-го жительница райцентра прошла курс омоложения, сделала армирование (установила золотые нити), подтяжки и маммопластику. Процедуры и операции женщина приезжала делать в Витебск.

Женщине пришлось оптимизировать расходы после проверки на предприятии, где она работала. Ревизию проводили в связи с реорганизацией фирмы. Милиционеры вскрыли факты хищения средств и выяснили, как работала преступная схема. Оказалось, что главный бухгалтер уводила деньги несколькими способами. С одним из них ей помогала коллега и приятельница, передавая полученные средства. Другой прием строился на отправке в банк подложных документов с завышенными суммами.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Бывшему главному бухгалтеру предстоит вернуть похищенные средства. Для возмещения ущерба жительница Лиозно уже взяла кредиты и продала приобретенное ранее золото.