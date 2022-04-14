Беларусь разрешила безвизовый въезд для граждан Литвы и Латвии

Общество
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Гражданам Литвы и Латвии с 15 апреля разрешили въезжать в республику без виз. Об этом в своем телеграм-канале информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета.

Отмечается, что из-за длительных ковидных ограничений у литовцев и латышей не было возможности посетить проживающих в Беларуси родственников по причине отсутствия виз.

С учетом данных обстоятельств, а также в связи с грядущими католическими и православными праздниками беларуские власти разрешили такой категории граждан безвизовый въезд.

Граждане Литвы и Латвии могут пересекать границу в пунктах пропуска на белорусско-литовском и белорусско-латвийском направлениях.

Безвизовый режим будет действовать с полуночи 15 апреля по 15 мая включительно.

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