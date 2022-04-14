В Витебске маршрутка вылетела на тротуар и сбила пешехода. Два пассажира маршрутки и пешеход доставлены в больницу. Об этом сообщает УГАИ УВИД Витебского облисполкома.

Авария произошла 13 апреля около 18 часов вечера на перекрестке улиц Замковая и Калинина. 47-летний водитель, управляя Toyota Camry, во время разворота не предоставил преимущество в движении маршрутному такси.

В результате столкновения маршрутное такси вылетело с проезжей части на тротуар и сбила пешехода. В итоге два пассажира маршрутки и пешеход были госпитализированы.

Ранее стало известно, что в Городке Витебской области произошло обрушение пешеходного моста.