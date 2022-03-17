ДТП в Витебской области — пострадали два пешехода

Утром 17 марта в Витебской области произошло два ДТП с участием пешеходов.

В Поставах вблизи д. 17 по ул. Красноармейской 44-летняя водитель «Kia» совершила наезд на пешехода 1972 г.р.

В Шарковщине 23-летняя водитель «BMW», двигаясь по ул. Водопьянова, выполняя правый поворот на площадь Ленина, совершила наезд на пересекавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходном переходу женщину 1967 г.р.

В результате дорожно-транспортных происшествий пешеходы были госпитализированы.