Три ДТП с участием пешеходов произошли в Витебске за полсуток. Об этом сообщает витебское ГАИ.

Одно из происшествий произошло 16 февраля в районе семи часов вечера. 26-летний водитель автомобиля такси, двигаясь по ул. Ленинградской, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному. Водитель двигался по крайней правой полосе, женщина завершала переход проезжей части дороги.

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Второе ДТП произошло около 22:00. Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Шкода Октавия, при движении в районе д.1 по ул. Генерала Белобородова, совершил наезд на 61-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий для пешеходов сигнал светофора. Стоит отметить, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за такое нарушение ПДД.

17 февраля около семи часов утра водитель маршрутного транспортного средства в районе дома 64 по ул. Ленина на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мужчину 1960 года рождения.

В результате дорожно-транспортных происшествий пешеходы получили травмы и были госпитализированы. По фактам ДТП проводится проверка.