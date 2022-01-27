В 2021 году в Витебской области зарегистрировано 40 ДТП с участием детей

Витебская область
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В 2021 году на территории Витебской области зарегистрировано 40 аварий с участием детей, в которых 40 несовершеннолетних получили ранения, 4 — погибли. Такие данные приводит ГАИ по Витебской области.

С начала 2022 года зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария произошла 12 января в Докшицах. 7-летний школьник попал под колеса авто, пересекая проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. С полученными телесными повреждениями несовершеннолетний был госпитализирован.

17-летний ребенок сел за руль и устроил ДТП в Глубокском районе, он в больнице

Витебская область ДТП с участием детей
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