В 2021 году в Витебской области зарегистрировано 40 ДТП с участием детей

В 2021 году на территории Витебской области зарегистрировано 40 аварий с участием детей, в которых 40 несовершеннолетних получили ранения, 4 — погибли. Такие данные приводит ГАИ по Витебской области.

С начала 2022 года зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария произошла 12 января в Докшицах. 7-летний школьник попал под колеса авто, пересекая проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. С полученными телесными повреждениями несовершеннолетний был госпитализирован.