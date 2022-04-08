В Орше горела многоэтажка, эвакуированы 6 человек

Пожар
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В Орше горела квартира в многоэтажном доме. Этажом ниже спасатели эвакуировали еще 6 человек, пострадавших среди них нет. Пожар произошел 7 апреля.

На момент прибытия подразделения МСЧ внутри горевшей квартиры на полу был обнаружен мужчина без сознания. Спасатели вынесли его из опасной зоны и передали бригаде медиков, после чего пострадавшего доставили в больницу.

Огнем повреждено имущество, закопчен потолок и стены.

Причиной пожара стала – курение.

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Витебская область пожар
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