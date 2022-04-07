Тихановская требует вывода российских войск из Беларуси

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская призвала международное сообщество потребовать полного вывода российских войск из Беларуси.
Она заявила, что российских войск не должно быть ни на территории Беларуси, ни на территории Украины, особенно после увиденных снимков из Бучи:
«Призываю международное сообщество потребовать полного вывода российских войск из Беларуси – их не должно быть ни на территории нашей страны, ни на территории Украины. При любом итоге их присутствие в нашей стране останется источником потенциальной турбулентности в регионе».
Светлана Тихановская объявила антивоенную мобилизацию в Беларуси