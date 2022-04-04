ЕБРР приостановит доступ Беларуси и России к финансированию

Финансы
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Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития проголосовал за немедленную приостановку доступа России и Беларуси к финансам и экспертизе банка. Об этом сообщается на сайте организации.

«Доступ Российской Федерации и Беларуси к ресурсам Банка должен быть официально приостановлен немедленно. Это означает, что ни в одной из стран не может быть нового финансирования проектов или деятельности по техническому сотрудничеству. Кроме того, Банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕБРР не делал инвестиций в новые проекты в России с 2014 года и в новые проекты в Беларуси с 2020 года.

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беларусь ЕБРР Россия финансы
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