В Беларуси отмечен резкий рост числа фальшивых денег

Согласно данным Национального банка Беларуси, по итогам прошлого года было выявлено 820 поддельных денежных знаков (817 банкнот и три монеты), что на 32,5 % больше, чем в 2020 году.

Больше всего выявлено фальшивых долларов США — 54,3 %. Доля поддельных российских рублей составила 35,8 %, евро — 8,4 %, белорусских рублей — 1,1 %, иных валют — 0,4 %.

Если рассматривать валюты отдельно, число ненастоящих долларов выросло на 46,4 %, российских рублей — на 30,7 %, евро — на 15 %. Количество подделок белорусских рублей уменьшилось в абсолютном выражении на 18 штук.

В Минске выявлено 50,1 % всех фальшивых денежных знаков, в областях республики — в пределах 6,6–10,1 %. Поддельные деньги были изъяты из денежного обращения в 60 населенных пунктах.