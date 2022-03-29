Александр Невзоров назвал бегством отступление российской армии в Украине

Известный российский публицист и общественный деятель Александр Невзоров так прокомментировал кремлевские попытки скрыть реальное положение вещей на фронте.

«Надо называть вещи своими именами. Армия РФ БЕЖИТ из под Киева. Измотанная и обескровленная, сожженная и расстрелянная. Стремительный «уход», «отступление» — это банальное бегство. Ему можно придумать миллион смягчающих эпитетов, но суть события от этого не поменяется. Это начало конца», — написал Невзоров в своем телеграм-канале.