Александр Невзоров назвал бегством отступление российской армии в Украине

Война
Опубликовано

Известный российский публицист и общественный деятель Александр Невзоров так прокомментировал кремлевские попытки скрыть реальное положение вещей на фронте.

«Надо называть вещи своими именами. Армия РФ БЕЖИТ из под Киева. Измотанная и обескровленная, сожженная и расстрелянная. Стремительный «уход», «отступление» — это банальное бегство. Ему можно придумать миллион смягчающих эпитетов, но суть события от этого не поменяется. Это начало конца», — написал Невзоров в своем телеграм-канале.

Военное руководство РФ подтвердило, что российская армия отступает на Киевском и Черниговском направлениях.

«Россия близка к полному поражению». Фрэнсис Фукуяма рассказал о том, какие последствия для мира принесет победа Украины в войне

Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by