Свиноводческий комплекс откроется в Оршанском районе

Сельское хозяйство
Опубликовано

Свиноводческий комплекс на 5 тыс. голов планируют открыть в Оршанском районе. Комплекс с комбикормовым цехом и зернохранилищем расположен около деревни Горяны. На данный момент готовность объекта составляет 90 % — завершается установка стойлового оборудования и начинаются пусконаладочные работы.

На новом объекте предусмотрен откорм животных, а также усовершенствована система биобезопасности. 120-метровый кормопровод позволяет подавать готовые корма в бункера временного хранения, оттуда — к кормушкам животных, отдельно для каждой группы в зависимости от рациона.

В Лиозненском районе израильская компания построит свиноводческий репродуктор

Витебская область Оршанский район сельское хозяйство
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by