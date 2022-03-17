Свиноводческий комплекс откроется в Оршанском районе

Свиноводческий комплекс на 5 тыс. голов планируют открыть в Оршанском районе. Комплекс с комбикормовым цехом и зернохранилищем расположен около деревни Горяны. На данный момент готовность объекта составляет 90 % — завершается установка стойлового оборудования и начинаются пусконаладочные работы.

На новом объекте предусмотрен откорм животных, а также усовершенствована система биобезопасности. 120-метровый кормопровод позволяет подавать готовые корма в бункера временного хранения, оттуда — к кормушкам животных, отдельно для каждой группы в зависимости от рациона.