EFB аккумуляторы — особенности, сферы применения, плюсы и минусы

При производстве автомобильных аккумуляторов используют несколько технологий. Одна из самых популярных — EFB. Попробуем разобраться, что она собой представляет и подходит ли такая батарея к вашему авто.

Особенности технологии и назначение

EFB аккумулятор (Enhanced Flooded Battery) — это пограничное решение между технологией WET, где используется жидкий электролит, и дорогостоящей AGM, где кислота находится в связанной форме. Здесь все пластины толще, чем в обычном свинцовом аккумуляторе, свинец чище, а каждый положительный электрод помещен в конверт из перфорированного материала. Он пропускает кислоту, но не даёт свинцу потрескаться и рассыпаться.

Несмотря на то, что внутри EFB АКБ есть кислота в жидкой форме, как и в WET, такая конструкция обладает рядом преимуществ:

необслуживаемая, поэтому безопаснее;

срок службы до 2 раз больше;

более стойкая к глубоким разрядам — выдерживает минимум в 2 раза больше циклов;

скорость зарядки в 1,5 раз быстрее;

пусковые токи выше на 30%.

Благодаря таким качествам технология получила широкое применение в батареях для авто с системой старт-стоп, электротранспорте, катерах и для накопления энергии от альтернативных источников.

Единственный недостаток — цена. АКБ нового типа стоят на 20-30% дороже обычных. Это объясняется тем, что технология относительно новая и требует использования сырья высокого качества.

Отличия между EFB и AGM

Еще более совершенной технологией является AGM, при которой внутри корпуса батареи вообще нет электролита в жидкой форме. Им пропитан материал вокруг электродов. Такой подход позволяет располагать АКБ даже на боку.

AGM технологичнее, выдает больше силу тока, быстрее восстанавливает заряд, служит на пару лет дольше в равных условиях работы. Однако стоимость таких аккумуляторов выше, что в большинстве случаев делает покупку нецелесообразной.

Популярные марки

Все больше компаний инвестируют средства в производство аккумуляторов EFB. Такие как Varta, Exide, Bosch и Topla не нуждаются в дополнительном представлении. Наряду с ними на рынке много других сильных игроков:

АКОМ. Российский производитель с заводом в Тольятти. Предприятие предлагает расширенную гарантию 4 года.

A-mega. Продукция украинской компании «Мегатекс», которая занимается производством свинца. Благодаря собственному сырью, стоимость продукции ниже, чем у конкурентов.

Centra. Под этой торговой маркой реализуется линейка продукции из средней ценовой группы от американского концерна Exide.

Solite. Продукция корейского производителя, признанная Hyundai и Kia.

Westa. Крупная компания с двумя современными заводами в Украине. Широкий ассортимент и доступные цены.

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