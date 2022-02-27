Что нужно знать автовладельцм о ремонте своего Nissan

Nissan — японский автомобильный концерн, производящий автомобили, которые высоко ценятся во всем мире (в том числе модели городского класса, спортивные автомобили, кроссоверы, развозные автомобили). Истоки компании восходят к 1911 году (в начале автомобили Nissan продавались под маркой Datsun).

История Ниссана

Компания, которая сейчас стала одной из самых известных автомобильных компаний в мире, была основана Масудзиро Хашимото в 1911 году в Токио. Фабрика получила название Квайшинша. В 1914 году DAT сошел с конвейера. Изначально компания в основном производила грузовые автомобили. В начале 1930 года компания представила прототип автомобиля Datsun. В 1935 году Datsun запустили в серийное производство.

В 1950-х годах дебютировала модель Bluebird с двигателем мощностью 34 л.с., и кора отправилась на рынок США. В 1962 году японский Datsu начал экспорт в Европу.

В историю марки вошел Nissan Skyline 1957 года с двигателем мощностью 60 л.с. Следующей моделью стал Nissan Sunny (выпускался с 1966 года). В 1969 году дебютировал Nissan 240Z с мощным двигателем мощностью 240 л.с., который стал настоящим хитом. В 1982 году компания выпустила модель Micra.

Сервис Nissan

У нас есть независимый сервис Nissan. Так, СТО Ниссан специализируется на автомеханике всех моделей этого известного японского производителя. Компания Nissan-global — официальный дилер автомобилей марки Nissan в Беларуси. Среди востребованных услуг шумоизоляция, антикоррозийка и нанесение нанокерамики на кузов.

Диагностируем, ремонтируем и заменяем компоненты системы:

• тормоз

• рулевое управление

• выхлоп

• охлаждение

Мы также ремонтируем двигатели Nissan, зубчатые передачи (включая замену ремней и цепей ГРМ), двухмассовые колесные муфты и другие компоненты. Кроме того, мы предоставляем услуги в области компьютерной диагностики, сход-развала, а также обслуживания и чистки кондиционеров.

Механический ремонт Ниссан

Полнота нашего сервисного предложения также включает осмотр подержанных автомобилей Nissan перед покупкой.

Наши технические специалисты всегда работают на основе рекомендаций производителя по обслуживанию, используя обширные технические средства (аппаратное обеспечение, программное обеспечение, инструменты), которые нам удалось реализовать благодаря многолетним разрешениям на обслуживание.

Какие модели Nissan мы обслуживаем?

Мы поддерживаем все модели Nissan на дорогах Беларуси. В нашем случае помощь может быть получена, в том числе Владельцы Ниссан:

• Micra

• Note

• Pulsar

• Juke

• X-Trail

• Quashqai

• Navara

• И другие

Приглашаем вас на независимый сервис Nissan. Мы гарантируем профессиональные услуги по привлекательным ценам.