После 15 суток ареста вышел на свободу витебский культменеджер Владимир Булавский

Люди Витебщины
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Вчера вечером, 14 марта, Витебского культурного менеджера Владимира Булавского отпустили на свободу после 15 суток ареста.

Булавского задержали в основной день проведения референдума (27 февраля) и осудили на 15 суток.

Его должны были отпустить на свободу еще днем 14 марта. Однако домой его привезли пять силовиков, провели обыск и снова забрали активиста с собой. Однако вечером его все же отпустили.

По информации правозащитников, Владимир имеет статус свидетеля по уголовному делу.

В конце ноября Владимира уже отправляли на «сутки» за «распространение экстремистских материалов» по ст. 19.11 КоАП. Тогда его арестовали на 7 суток.

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Владимир Булавский
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