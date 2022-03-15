Отопительные и водопроводные установки

Трубы ПВХ являются наиболее часто используемыми трубами в настоящее время при строительстве наружной самотечной канализации.
Малый удельный вес, высокая прочность, механическая стойкость, коррозионная стойкость и стойкость к химическим средам являются основными причинами использования ПВХ в качестве монтажного материала при строительстве водопроводных сетей, а также в одно- и многоквартирных домах и промышленных объектах. Напорные трубы и фитинги из ПВХ предназначены для перекачки питьевой воды и других сред с температурой до 60°С. С другой стороны, трубы Х-ПВХ могут транспортировать жидкости с температурой до 100°С.
НПВХ трубы, изготовлены из поливинилхлорида, отличаются высокой механической прочностью, а также устойчивы ко многим растворителям. Благодаря этим свойствам их применяют преимущественно при строительстве водопроводных сетей для пропуска питьевой воды, сточных вод и других сред.
Системы водоснабжения из ПВХ герметичны и очень долговечны, в том числе благодаря качественным уплотнителям. Все эти преимущества делают поливинилхлоридные материалы популярными среди специалистов.
Основные преимущества ПВХ как монтажного материала:
- долговечность определена на 50 лет;
- устойчивость к известковому налету и загрязнениям;
- коррозионная стойкость, стойкость к нескольким сотням химических соединений;
- физиологическая и микробиологическая индифферентность — соответствует высоким санитарным требованиям к транспортировке питьевой воды — не влияет на изменение вкуса и запаха воды;
- высокая стрессоустойчивость (давление);
- вибро- и шумопоглощающие свойства;
- в несколько раз меньший вес по сравнению с традиционными материалами (сталь, чугун), что позволяет легко производить монтаж без необходимости использования грузоподъемных устройств при опускании труб в траншею, что значительно ускоряет монтажные работы;
- высокая внутренняя гладкость труб — снижение гидравлического сопротивления, возможность уменьшения диаметров прокладываемых трубопроводов;
- высокая теплоизоляция — возможность отставки или значительного уменьшения толщины теплоизоляционного слоя трубы, ограничение явления конденсации на трубопроводах холодной воды;
- самый низкий коэффициент линейного теплового расширения среди пластиков, используемых в сантехнических установках;
- конструкция арматуры и способ соединения, обеспечивающие снижение местного гидравлического сопротивления — протекание по полному поперечному сечению;
- электрическая изоляция — отсутствие гальванической и электрохимической коррозии, особенно для трубопроводов, проложенных в земле, отсутствие диффузии кислорода в установку;
- герметичность и простота выполнения раструбных соединений с резиновыми прокладками значительно ускоряет монтажные работы.