Отопительные и водопроводные установки

Трубы ПВХ являются наиболее часто используемыми трубами в настоящее время при строительстве наружной самотечной канализации.

Малый удельный вес, высокая прочность, механическая стойкость, коррозионная стойкость и стойкость к химическим средам являются основными причинами использования ПВХ в качестве монтажного материала при строительстве водопроводных сетей, а также в одно- и многоквартирных домах и промышленных объектах. Напорные трубы и фитинги из ПВХ предназначены для перекачки питьевой воды и других сред с температурой до 60°С. С другой стороны, трубы Х-ПВХ могут транспортировать жидкости с температурой до 100°С.

НПВХ трубы, изготовлены из поливинилхлорида, отличаются высокой механической прочностью, а также устойчивы ко многим растворителям. Благодаря этим свойствам их применяют преимущественно при строительстве водопроводных сетей для пропуска питьевой воды, сточных вод и других сред.

Системы водоснабжения из ПВХ герметичны и очень долговечны, в том числе благодаря качественным уплотнителям. Все эти преимущества делают поливинилхлоридные материалы популярными среди специалистов.

Основные преимущества ПВХ как монтажного материала: