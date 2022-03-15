США могут ввести полное эмбарго на торговлю с Россией

Власти США обсуждают полное эмбарго на торговлю и перекрытие морских путей с Россией.

Как сообщает Reuters, о такой возможности пишет журналистка телеканала CNBC Кайла Тауш. Она ссылается на еще не опубликованное интервью замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Также в новый санкционный пакет могут войти ограничения на экспорт никеля, урана и алюминия, а также блокировка криптовалютных операций. Также рассматривается возможность расширения списка лиц, подпадающих под персональные санкции.

14 марта новые санкции против России утвердил Европейский Союз. Четвертый пакет санкций от ЕС предусматривает новые ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть», «Транснефть» и «Газпром нефть». Также ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши, в частности, дорогих автомобилей.

Также ЕС одобрил заявление в ВТО об агрессии России против Украины, в котором говорится об отмене преимуществ, которыми Россия пользуется как член организации, и о прекращении рассмотрения заявки Беларуси на вступление в ВТО.