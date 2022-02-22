Байден объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России

Американский президент Джо Байден в рамках своего выступления заявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.
«Мы вводим всесторонние санкции против российского суверенного долга», — сказал Байден.
Он также подчеркнул, что новые санкции будут превосходить введенные США в 2014 году.
Ранее стало известно о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении санкций против пяти российских банков.
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