Байден объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России

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Американский президент Джо Байден в рамках своего выступления заявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.

«Мы вводим всесторонние санкции против российского суверенного долга», — сказал Байден.

Он также подчеркнул, что новые санкции будут превосходить введенные США в 2014 году.

Ранее стало известно о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении санкций против пяти российских банков.

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Россия санкции США
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