«Вижу, Путин подписал, и я подпишу». Путин и Лукашенко в онлайне подписали декрет так называемого Союзного государства

Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет так называемого Союзного государства. Примечательно, что оба политика не пользуются интернетом, однако подписать решили именно удаленно.

«Вижу, Путин подписал, и я подпишу«, — воскликнул Лукашенко во время онлайн-заседания так называемого Высшего госсовета СГ.

Сообщается, что Декрет утверждает все 28 союзных программ, о которых ранее шла речь. Примечательно, что кроме Лукашенко и Путина никто не знает о содержании этих самых программ. Политики устроили междусобойчик, приняли какие-то неизвестные решения, не поинтересовавшись мнением народов Беларуси и России.

Все что известно о секретном Декрете и 28 секретных программах, что они они «связаны с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы«. Так сказал Путин.

«Он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан«, — заявил президент России.

Отмечается, что «программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Кроме того, общей станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа и т. д«.

Примечательно, что когда народы поддерживали интеграцию, этих решений Путин и Лукашенко не принимали, а когда народы отказали политикам в поддержке, то решили сделать «финт ушами» и подписать залежалые бумаги.