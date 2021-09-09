Лукашенко опять наведался к Путину

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, в ходе которого встретится с Владимиром Путиным.

На предстоящих переговорах будут обсуждаться интеграционные процессы в рамках Союзного государства. В интеграционной повестке – 28 союзных программ. Это, прежде всего, экономическая интеграция, включая согласование аграрной, таможенной политики, сближение налогового законодательства и защита прав потребителей. Серьезный блок касается энергетической сферы. И здесь один из ключевых аспектов – создание общих рынков энергоносителей, развитие атомной энергетики, передает БелТА.

Планируется также обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня, включая текущую ситуацию в Афганистане.