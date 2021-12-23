СМИ: Борис Грызлов станет послом России в Беларуси

Беларусь
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Новым послом России в Беларуси станет Борис Грызлов, который представлял Россию на переговорах по Донбассу, сообщают СМИ. Последние 20 лет Грызлов занимал различные посты во власти — главы МВД, спикера Госдумы, одного из функционеров «Единой России» и представителя Москвы в контактной группе по ситуации на востоке Украины.

Первым о готовящемся назначении сообщило издание Znak.com со ссылкой на источник в Госдуме, которую в 2003-2011 годы возглавлял Грызлов. По его данным, кандидатуру нового посла в среду одобрил думский комитет по делам СНГ, в сферу ответственности которого входят такие назначения. Нынешний посол Евгений Лукьянов будет отозван, утверждает издание.

К своим новым обязанностям тот сможет приступить еще до Нового года.

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