Почему белорусские солдаты и офицеры массово отказываются воевать против Украины?!

Белорусские войска до сих пор, несмотря на приказы «сверху», не участвуют в сухопутных военных действиях против Украины. Большинство рядового состава белорусских частей, которых готовили к отправке в Украину, попросту настроены против участия в войне.

Ряд небольших подразделений белорусской армии днями раньше уже пересекали границу с Украиной, но были возвращены назад из-за отказа военнослужащих участвовать в боевых действиях

Офицеры докладывают в Генеральный штаб ВС РБ, что в случае перехода границы жизнь офицеров будет в огромной опасности, потому что солдаты поднимут оружие против них. Также прогнозируется массовая сдача в плен белорусских военнослужащих.

И правильно делают! Во-первых, белорусы и украинцы никогда в истории не воевали между собой. Им нечего делить! Эти близкие народы, которые всегда уважали один другого, поддерживали дружбу и помогали в самые сложные времена. Во-вторых, встретившие серьезное сопротивлений украинцев даже русские солдаты не хотят воевать. Они начали понимать простую истину: они «пушечное мясо»! Поэтому массово отказываются воевать в Украине. Фотографии рапортов военнослужащих 41 общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ попали в распоряжение информационного издания Guildhall. Так, среди основных причин отказа: нежелание быть использованными в качестве «пушечного мяса», неразъяснение причин военной операции в Украине, большие потери, протесты со стороны мирного населения, отсутствие материально-технического обеспечения и так далее.

Например, сержант Мирапов Сапар Мерданович в рапорте командиру воинской части №61899 указывает: «(…) настоящим докладываю, что считаю невозможным свое повторное отбытие из-за плохой организации, отсутствия связи, технического обеспечения. Приехал, не понимая зачем я там нужен, без объяснения задачи. Я не хочу быть «пушечным мясом», — заявил в рапорте сержант ВС РФ Мирапов.

Кстати, о потерях россиян за почти двадцять дней войны: более 12 тисяч убитих военнослужащих, уничтожено почти 400 танков, более 1200 боевых бронированых машин, болем 150 самолетов и вертолетов и этот список можно продолжать.