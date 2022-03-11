В Полоцке воздух загрязнен опасными частицами

Экология
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9 марта в районе дома № 9 по улице Юбилейной среднесуточная концентрация твердых частиц превышала допустимый показатель в 1,1 раза. Такое заявление было сделано на сайте «Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды».

В это время преобладал северный ветер со скоростью 2-4 м/с, температура воздуха варьировалась от минус 11 °С до минус 2,7 °С. Относительная влажность — от 31% до 95%.

Со слов специалистов, превышение в воздухе твердых частиц может провоцировать развитие заболеваний органов дыхания.

В это время преобладал северный ветер со скоростью 2-4 м/с, температура воздуха варьировалась от минус 11 °С до минус 2,7 °С. Относительная влажность — от 31% до 95%.

Со слов специалистов, превышение в воздухе твердых частиц может провоцировать развитие заболеваний органов дыхания.

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