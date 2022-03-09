Deloitte больше не будет работать в России и Беларуси

Аудиторская компания из «большой четверки» Deloitte заявила, что отделяет свои бизнесы в Беларуси и России от своей глобальной сети.

Компания пояснила, что выполнит свои «обязательства и обязательства перед глобальными финансовыми рынками и многими регулирующими органами».

«Хотя мы знаем, что это правильное решение, оно затронет около 3000 специалистов «Делойта» в России и Беларуси. Как и другие, мы знаем, что наши коллеги в России и Беларуси не имеют никакого влияния на действия своих правительств», — говорится в заявлении. Компания заявила, что поддержит своих бывших сотрудников в «переходный период».

Deloitte — международная сеть компаний, предоставляющих консультационные и аудиторские услуги. Он относится к так называемому большая четверка (Deloitte, Ernst & Young, KPMG и PricewaterhouseCoopers) компаний, занимающихся финансовым аудитом.

При этом E&Y сообщила, что перестает работать только с правительством РФ, контролируемыми государством российскими компаниями и российскими компаниями из санкционных списков западных стран.