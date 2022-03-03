В Орше откроется выставка современного искусства

Международная выставка «Коллегиум» откроется 4 марта в Оршанской городской художественной галерее В.А.Громыко.
Основной целью выставочного проекта — презентация современного искусства на примере творчества художников Республики Беларусь, а также стран Ближнего и Дальнего зарубежья.
В этом году более 100 авторов из Армении, России, Пакистана примут участие в «Коллегиуме» заочно. Данные работы будут демонстрироваться на мультимедийном экране в выставочном зале, а также на страницах Галереи в социальных сетях.
Выставка проходит по адресу: ул.Владимира Ленина, 6а, 2-й этаж (Оршанская городская художественная галерея В.А. Громыко).
Время работы выставки: с 10.00 до 18.00, ежедневно, кроме понедельника.
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