В Витебске открылась фотовыставка, посвященная детям с инвалидностью

На днях в Витебске на пешеходной улице Суворова открылась мобильная выставка под открытым небом.

Выставочный проект под названием «Просто дети в школе» рассказывает об успехах шести школьников с инвалидностью из разных городов Беларуси, а также их друзьях-одноклассниках, родителях и учителях. В первую очередь проект направлен на изменение отношения общества к праву детей с инвалидностью на качественное образование и социальную инклюзию. Благодаря выставке местные жители и гости Витебска смогут поближе познакомиться с глубоко личными историями детей.

“Равное отношение ко всем детям, в том числе к детям с инвалидностью, – важный шаг на пути к инклюзивному обществу, где каждый чувствует себя ценным, имеющим права и возможности наравне со всеми”, – сообщил представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай.

Организаторы подчеркнули, что в инклюзия проекта затрагивает не только детей с инвалидностью, но и всех участников образовательного процесса, в частности, одноклассников ребят, учителей и родителей. Фотовыставка о школьных буднях детей с инвалидностью «Просто дети в школе» будет находиться на Суворова до 2 октября, после чего переедет в Могилев. Выставочный проект организован Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Министерством образования Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.