Как будут работать в мартовские выходные поликлиники и больницы в Витебской области?

В выходные и праздничные дни в марте поликлиники и больницы изменят график работы.

Учреждения амбулаторно-поликлинического звена, консультативно-поликлинические отделения РНПЦ и больниц, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические, аптечные и организаций медицинской техники 5 и 7 марта будут работать по графику работы в субботний день, 6 марта — выходного дня, 8 марта — праздничного и 12 марта — рабочего дня.

Больницы, республиканские научно-практические центры 5 и 12 марта будут работать по графику работы в субботний день, 6 марта — выходного дня, 7 марта — рабочего и 8 марта — праздничного дня.