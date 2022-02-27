ЕС профинансирует закупку вооружения для Украины

Европейский Союз профинансирует закупку летального оружия для Украины на фоне масштабного вторжения России. Впервые в истории это сделают для страны, которую атаковали. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Впервые ЕС профинансирует закупку и доставку вооружения и оборудования в страну, которая подвергается атаке», — сказала она в воскресенье, 27 февраля.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Европейский фонд мира предложат использовать для финансирования поставок Украине летального оружия, топлива, защитного и медицинского оборудования.

«Живем в беспрецедентное время»

«Другое табу снято, табу в отношении того, что ЕС не предоставляет оружие во время войны. Да, мы это делаем. Эта война требует нашего участия для того, чтобы поддержать украинскую армию. Мы живем в беспрецедентное время», — заявил Боррель.

Также глава дипломатии ЕС рассказал, что поручил установить механизм, координирующий запросы украинской армии, чтобы страны-члены блока более эффективно реагировали на них.